نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العنابي أمام النشامى.. تاريخ مواجهات قطر والأردن قبل موقعة نهائي كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قمة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم الآسيوية، مساء اليوم السبت، عندما يلتقي منتخب قطر المعروف بالعنابي، نظيره النشامى منتخب الأردن، في نهائي بطولة كأس أمم آسيا.

وعلى ملعب لوسيل، تقام قمة نهائي كأس آسيا بين منتخبي قطر والأردن في صراع تحقيق اللقب الآسيوي، على الأراضي القطرية، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويتطلع منتخب النشامى لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بلقيادة مدربه الحسين عموتة فيما يرغب العنابي في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وستكون بث مباشر مباراة الأردن وقطر في المباراة النهائية هذه هي الثالثة التي يكون فيها طرفي اللقاء منتخبان عربيان، بعد نسختي عام 1996 بين السعودية والإمارات و2007 بين العراق والسعودية.

تاريخ مواجهات قطر والأردن



وبلغة الأرقام، التقى منتخب قطر نظيره الأردني في 17 مباراة رسمية وودية، شهدت تفوق العنابي بـ10 انتصارات، مقابل 4 فقط للنشامى، في حين حسم التعادل نتيجة 3 لقاءات.

وسجل العنابي 24 هدفا في شباك النشامى، بينما أحرز المنتخب الأردني في شباك نظيره القطري 11 هدفا.

وشهدت آخر مباراة بين الأردن وقطر، والتي أقيمت كلقاء ودي قبل انطلاق مباريات كأس آسيا، فوز النشامى 2-1 على العنابي.