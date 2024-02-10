أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد دقائق.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه قطر والاردن في كأس آسيا

تنطلق بعد دقائق.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه قطر والاردن في كأس آسيا.. باتت دقائق قليلة وتنطلق مباراة قطر والأردن التي ينتظرها ملايين المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم العربي، إضافة إلى أن هذه المباراة يتم إنطلاقها اليوم السبت الموافق 10 من شهر نوفمبر 2024، وهي مباراة البطولة النهائية لكأس أسيا في موسمه الحالي 2024-2023، حتى أنها جمعت بين أقوى الفرق العربية في نسختها الجديدة.

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تنطلق بعد دقائق.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراه قطر والاردن في كأس آسيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن اليوم

يمكن مشاهدة مباراة قطر والأردن اليوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير 2024 على قناة Abu Dhabi Sports Asia، كما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11526.

استقطاب قناة Abu Dhabi Sports Asia يكون أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.

بينما القمر الصناعي لقناة يكون العرب سات.

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تردد قناة ssc عرب سات

كما يمكن مشاهدة مباراة قطر والأردن على القمر الصناعي العرب سات عبر قناة ssc، وفقًا للتردد التالي:-

القمر الصناعي لقناة ssc هو العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 12380.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

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تردد قناة الكاس اكسترا مباراة قطر والأردن

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة الكاس اكسترا لمشاهدة مباراة قطر والأردن، وفقًا لما يلي:-