نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الإسماعيلي يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الثانية عصرا غدا الأحد، بمقر النادي لتقديم الصفقات الجديدة، التى تم التعاقد معها لدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونجح النادي الإسماعيلي في ضم مجموعة مميزة من اللاعبين هم هشام محمد، إريك تراوري، أحمد الشيخ، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، علي الملواني، عبدالرحمن الدح، الكونغولي موزيس مهاجم مواليد 2005.

ويشهد المؤتمر حضور أعضاء مجلس الإدارة، وكابتن علي أبو جريشة، رئيس اللجنة الفنية، بالإضافة إلى كابتن عماد سليمان، المشرف العام على الفريق، والكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

موعد مباراة الإسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم.