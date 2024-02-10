انت الأن تتابع خبر مباشر .. مباراة المنتخب مع نظيره القطري .. محدث باستمرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أجواء أردنية بامتياز قبيل أقل من 10 دقائق على انطلاق مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، النشامى، أمام نظيره القطري في نهائي كأس آسيا، وحضرت الجماهير الأردنية بكثافة في محيط الملعب وسط أجواء حماسية تخللها أغان وطنية واعلام أردنية ارتفعت في سماء الدوحة.

انطلاق المبارة