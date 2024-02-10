نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يزن النعيمات يهز شباك قطر بهدف خرافي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل يزن النعيمات الهدف الأول لصالح منتخب بلاده الأردن في شباك حارس مرمى قطر، خلال المواجهة النارية التي تجري الآن على أرضية ملعب ستاد لوسيل في نهائي كأس آسيا.

وجاء هدف مهاجم الأردن في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية متقنة من زميله حداد وسددها النعيمات بقوة داخل منطقة الجزاء، وتشير النتيجة الآن 2-1 لصالح المنتخب القطري.

وتنقل أحداث مباراة قطر ضد الأردن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا