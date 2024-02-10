نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي جماهيري في نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخب الأردن ونظيره قطر وذلك في مباراة النهائي التي تجمع الفريقين.

وكان المنتخب القطري قد سجل عن طريق أكرم عفيف في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

النشامى عادوا بهدف التعادل بعد محاولات مستمرة في الدقيقة 67 لتعود المباراة لنقطة البداية وسط فرحة كبيرة للجماهير الموجودة في الملعب.

لكن تبخرت فرحة جماهير الأردن سريعا، عقب احتساب ركلة جزاء للعنابي سددها أكرم عفيف بنجاح في الشباك لتعود المقدمة قطرية بهدفين مقابل هدف.

وسجلت جماهير النهائي رقما إيجابيا في الحضور عقب تخطي عدد 80 ألف مشجع في ملعب لوسيل، ليبلغ عددٍ مشاهدي النهائي الاسيوي 86،492 مشجع.

عدد الحضور في نهائي كأس آسيا

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس آسيا

قناة ssc السعودية

على التردد: 12380.

القمر الصناعي: العرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة beIN Asian Cup

على التردد: 12188.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قناة الكاس اكسترا