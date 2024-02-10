نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريمونتادا مثيرة.. توتنهام هوتسبير يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث مباراة توتنهام وبرايتون

شهدت الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بضغط كبير من جانب لاعبي فريق برايتون على نظيره توتنهام هوتسبير، على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب جروب نجم فريق برايتون في تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى توتنهام هوتسبير عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون، بتقدم الأخير بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي فريق توتنهام هوتسبير على مرمى برايتون ؛ من أجل إدراك هدف التعادل

وفي الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، تمكن اللاعب بابي سار نجم فريق توتنهام هوتسبير، من إدراك هدف التعادل لفريقه، بعد تسديدة قوية وسط غفلة من دفاع فريق برايتون.

ثم أضاف اللاعب جونسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما وصل برايتون إلى المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.