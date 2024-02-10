نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم عفيف يوقع على هاتريك تاريخي أمام الأردن في نهائي كأس آسيا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل أكرم عفيف لاعب منتخب قطر الأول لكرة القدم، هدف العنابي الثالث في شباك الأردن، خلال المباراة التي تجري بينهما حاليا على أرضية ستاد لوسيل في نهائي كأس آسيا.

وجاء هدف منتخب قطر في الدقيقة 90+4 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي، وتولى أكرم عفيف تسديدها بنجاح، وتشير النتيجة الآن 3-1 لصالح المنتخب القطري.

وتنقل أحداث مباراة قطر ضد الأردن عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



