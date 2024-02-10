نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكم يحتسب ركلة جزاء ثالثة لقطر بعد مراجعة الفيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الثاني من مباراة منتخب الأردن ونظيره قطر وذلك في مباراة النهائي التي تجمع الفريقين.

وكان المنتخب القطري قد سجل عن طريق أكرم عفيف في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

النشامى عادوا بهدف التعادل بعد محاولات مستمرة في الدقيقة 67 لتعود المباراة لنقطة البداية وسط فرحة كبيرة للجماهير الموجودة في الملعب.

لكن تبخرت فرحة جماهير الأردن سريعا، عقب احتساب ركلة جزاء للعنابي سددها أكرم عفيف بنجاح في الشباك لتعود المقدمة قطرية بهدفين مقابل هدف.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعنابي، في الوقت بدلا من الضائع ليحرز أكرم عفيف الهدف الثالث والهاتريك في البطولة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس آسيا

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