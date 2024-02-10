نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب قطر يهزم الأردن ويتوج بطلًا لكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب القطري بطلا لكأس آسيا، بعد الفوز على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 10-2-2024، على أرضية ستاد لوسيل، في إطار المواجهة النهائية من البطولة القارية.

أحداث مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

بدأت المباراة بضغط عالي من كلا الطرفين، حتى تمكن أكرم عفيف لاعب المنتخب القطري من الانفراد بمرمى الحارس يزيد أبو ليلى وسدد كرة ضعيفة نجاح حارس الأردن من أبعادها إلى ركلة ركنية.

ونجح اللاعب أكرم عفيف من تسجيل هدف منتخب قطر في المباراة بالدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي، بعد إعاقة من أحد لاعبي الأردن على عفيف.

وسجل يزن النعمات هدف التعادل لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية متقنة من زميله حداد وسددها النعمات بقوة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 72من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي وتولى أكرم عفيفي تسديدها بنجاح.

وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح قطر بالدقيقة 90+4 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، سددها بقوة في شباك المنتخب الأردني.