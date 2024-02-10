نتيجة وملخص أهداف مباراة قطر ضد الأردن اليوم السبت 10-2-2024 في نهائي كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب القطري، لقب كأس آسيا بعد الفوز على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 10-2-2024، على أرضية ستاد لوسيل، في إطار المواجهة النهائية من البطولة القارية.

نتيجة وملخص أهداف مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا

نجح أكرم عفيف، في تسجيل هدف منتخب قطر في المباراة بالدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي، بعد إعاقة من أحد لاعبي الأردن على عفيف.

وسجل يزن النعيمات هدف التعادل لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، بعد كرة عرضية متقنة من زميله حداد وسددها النعمات بقوة داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 72 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي وتولى أكرم عفيفي تسديدها بنجاح.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح قطر بالدقيقة 90+4 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء، سددها بقوة في شباك المنتخب الأردني.