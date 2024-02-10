نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2008" يفوز على سموحة بهدفين في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه عمرو الشموتي، على ضيفه سموحة بهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها.

أدار هذه المباراة طاقم التحكيم من منطقة الإسماعيلية مكون من محمد حسن ومحمد عبد الله وعبد الله صبري.

بتلك النتيجة؛ يرتفع رصيد المصري إلى النقطة التاسعة والثلاثين مواصلًا عروضه المتميزة وانتصاراته المتتالية داخل وخارج ملعبه.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق المصري بهدف للاشئ سجله لاعبه محمد أسامة في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد أداء راقي ومتميز من نجوم المصري وفي مقدمتهم الجندي المجهول محمد الجرايحي.

وفي الشوط الثاني واصل نجوم المصري سيطرتهم المطلقة على الملعب بفضل القيادة الفنية المتميزة للكابتن عمرو الشموتي والذي نجحت تغييراته الموفقة في إضفاء مزيد من سيطرة النسور على منطقة المناورات لينجح نبيل العزب في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر وتتواصل سيطرة أبناء بورسعيد رغم محاولات سموحة لتضييق الفارق والتي تصدى لهم ببراعة دفاعات المصري ومن ورائهم الحارس الأمين فادي وائل، لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدفين للاشئ.

ومثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت، عمرو طارق ، تامر أبو المعاطي ، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، محمد الجرايحي، سيف الجبالي لخط الوسط، نبيل العزب ، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة لخط الهجوم.

وشارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من كريم الحناوي وعمر ابو الليل ويوسف أبو الليل وعادل طلعت.