ملخص وأهداف مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، في تحقيق فوزًا غاليا على نظيره فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

وشهدت في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، تسجيل اللاعب جروب نجم فريق برايتون الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى توتنهام هوتسبير عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

ثم تمكن في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني، اللاعب بابي سار نجم فريق توتنهام هوتسبير، من إدراك هدف التعادل لفريقه، بعد تسديدة قوية وسط غفلة من دفاع فريق برايتون.

وسجل بعد ذلك اللاعب جونسون مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 90+6 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.