نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك عبدالله يوجه رسالة للاعبي الأردن بعد خسارة اللقب الآسيوي أمام قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، على دعم لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم بعد خسارة لقب كأس آسيا كما وجه التهنئة إلى قطر.

وتوج المنتخب القطري بطلًا لكأس آسيا، بعد الفوز على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 10-2-2024، على أرضية ستاد لوسيل، في إطار المواجهة النهائية من البطولة القارية.

وبتلك النتيجة نجح منتخب قطر من التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه، ويستمر المنتخب الأردني دون اللقب القاري طوال تاريخه.

وكتب الملك عبدالله بن حسين في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى "X":"عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة، قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى،كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية"

وواصل: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها، موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".