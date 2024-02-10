أكرم عفيف يصنع التاريخ في نهائي كأس آسيا ويسجل الأرقام القياسية

واستطاع العنابي الفوز على حساب النشامى بثلاثية مقابل هدف وحيد، برعاية هاتريك أكرم عفيف الذي واصل صناعة الأرقام التاريخية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012