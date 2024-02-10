نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم عفيف يصنع التاريخ في نهائي كأس آسيا ويسجل الأرقام القياسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب القطري باللقب الاسيوي وذلك بعد مباراة كبيرة على حساب المنتخب الأردني ليحصد اللقب الثاني له.
واستطاع العنابي الفوز على حساب النشامى بثلاثية مقابل هدف وحيد، برعاية هاتريك أكرم عفيف الذي واصل صناعة الأرقام التاريخية.
أكرم عفيف يصنع التاريخ في نهائي كأس آسيا
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أرقام أكرم عفيف بعد هاتريك اليوم والتتويج باللقب:
- أكثر من سجل في هذه النسخة.
- أكثر صناعة بالمناصفة.
- الأكثر مساهمة.
- أول لاعب يساهم في 6 مباريات في هذي النسخة.
- أكثر لاعب يساهم مع المنتخب في المسابقة تاريخيًا.
- و أصبح أول لاعب يسجل في نهائي كأس أمم آسيا في نسختين متتاليتين.
- أصبح أكثر لاعب يساهم في الأدوار الإقصائية في كأس آسيا تاريخيًا.
- أصبح أكثر لاعب يسجل في نهائي كأس آسيا تاريخيًا.