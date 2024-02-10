أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا 2023.. عفيف أم التعمري؟

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب قطر، في الحفاظ على لقب كأس آسيا بعد فوزه على شقيقه الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 10-2-2024، على أرضية ستاد لوسيل، في إطار المواجهة النهائية من البطولة القارية.

وشهدت مباراة قطر والأردن تألق لافت من اللاعب أكرم عفيف الذي استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأصبح نجم السد الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا برصيد 8 أهداف وتخطى أيمن حسين مهاجم العراق الذي يمتلك 6 اهداف فقط.

أكرم عفيف.. أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا

وحصل أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا 2023 متفوقًا على الأردني موسى التعمري، وذلك بعد تألقه مع منتخب بلاده خلال مشواره في المسابقة القارية، ونجح في تسجيل 8 أهداف.

وافتتح أكرم عفيف، التسجيل لصالح منتخب قطر في المباراة بالدقيقة 22 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي، ثم سجل يزن النعمات هدف التعادل لصالح منتخب الأردن في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وأحرز أكرم عفيف، الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة 72من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح العنابي وتولى أكرم عفيفي تسديدها بنجاح، وسجل نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح قطر بالدقيقة 90+4.