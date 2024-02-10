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أحمد جودة - القاهرة - جنوب أفريقيا ضد الكونغو.. مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023

جولة إفريقية نارية بين south Africa Vs Congo اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا، جنوب إفريقيا ضد الكونغو.. مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023، في لقاءٍ مثير يجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في إطار كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتتقاطع القوى والطموحات في مواجهة تحمل في طياتها التحدي والتنافس. يستضيف ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي هذا الصراع الكروي المنتظر، حيث يسعى منتخب جنوب إفريقيا لاستعادة توازنه بعد الهزيمة في نصف النهائي، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية في تحقيق المركز الثالث بعد مواجهة قوية أمام كوت ديفوار. تبدأ الجماهير بفارغ الصبر في الانتظار لمشاهدة الأداء والتكتيكات التي ستشكل هذه المواجهة الحاسمة في رحلة الفريقين في هذه البطولة القارية المثيرة.

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جنوب إفريقيا ضد الكونغو.. مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2023

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مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

يلاقي المنتخب الجنوب أفريقي الأول نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة 2023.

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ويستضيف ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، في إطار مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة القارية.

كان خسر منتخب جنوب إفريقيا في الدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا ضد منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والاشواط الإضافية من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فيما على الجانب الآخر، خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام صاحب الأرض كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة في مباراة الدور النصف النهائي بهدف نظيف.

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متى موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو في كأس أمم إفريقيا؟

من المقرر أن تقام مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية اليوم السبت 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمي: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مافوسا موديبا – ماثوبي مفالا – غوميليمو كيكانا – خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو – سفيفيلو سيثولي – تيبوهو موكوينا – دهاتيلو مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني – إيفيدينس ماكغوبا.

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تشكيل الكونغو الديمقراطية:-

حراسة المرمي: مباسي نزاو.

خط الدفاع: أرثر ماسواكو – ديلان باتوبينسيكا – شانسيل مبيمبا – جيدون كالولو.

خط الوسط: صامويل ماوتوسامي – تشارليز بيكل _ يوان ويسا.

خط الهجوم: فيستون مايلي _ جايل كاكوتا – سيلاس كاتومبا.

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حكم مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تم استبدال لجنة حكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للحكم المغربي رضوان جيد في مباراة جنوب إفريقيا والكونغو، وتم تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تسيما بدلًا منه، بعدما احتج الأول على تعيينه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، رغبه في تعيينه لمباراة النهائي بدلًا من دحان بيده.

تاريخ مواجهات جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تمت مواجهة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية خمس مرات حتى الآن، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما انتهت مرة واحدة بالهزيمة. سجل المنتخب الجنوب أفريقي في تلك المواجهات 6 أهداف، بينما سجلت الكونغو الديمقراطية 4 أهداف.

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القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.

مشوار منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث حقق فوزًا مثيرًا على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

في مرحلة المجموعات، تصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وتأهل للدور التالي بفارق نقطة عن منتخب المالي.

وفي دور الستة عشر، قدم منتخب جنوب إفريقيا أداءً مميزًا، حيث فاز على المنتخب المغربي بثنائية نظيفة، ليتأهل بثقة إلى ربع النهائي ويحقق الفوز على الرأس الأخضر، مما جعله يضرب موعدًا في نصف النهائي مع منتخب نيجيريا.

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من ناحية أخرى، نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في البلوغ إلى الدور قبل النهائي بعد فوز استثنائي على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف. سيواجهون كوت ديفوار في مباراة قوية، ويعد هذا التأهل إلى قبل النهائي هو الخامس في تاريخه.