"بعد إصابته اليوم" موقف مدافع ريال مدريد من المشاركة أمام لايبزيج

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من المشاركة أمام فريق لايبزيج الألماني في دوري أبطال ابطال أوروبا.

موقف روديجير من مباراة لايبزيج

وتعرض المدافع الألماني أنطونيو روديجر نجم ريال مدريد لإصابة عضلية اليوم السبت وتأكد غيابه عن مباراة جيرونا في الدوري الإسباني مساء اليوم في الجولة 24.

وتأكد غياب روديجير عن مباراة النادي الملكي أمام نظيره جيرونا مساء اليوم وبحسب الفحوصات الطبية، فإنه يعاني من إصابة عضلية وسوف يغيب على إثرها لمدة أسبوعين.

وبذلك فسوف يغيب الدولي الألماني أنطونيو روديجر عن مباراة ريال مدريد أمام فريق لايبزيج الألماني في الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويوجه النادي الملكي نظيره لايبزيج مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.