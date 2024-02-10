نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد منتخب قطر يرفع كأس آسيا على طريقة ميسي.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا 2023 بعد الفوز على الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب ستاد لوسيل.

وحضر رئيس دولة قطر تميم بن حمد وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مراسيم تتويج المنتخب القطري بالميداليات الذهبية "الفائز بالبطولة".

ورفع حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، كأس بطولة كأس آسيا 2023، بالبشت القطري، على طريقة تتويج الأرجنتين وميسي ببطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما قام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بوضعه على اللاعب أثناء مراسم التتويج باللقب.