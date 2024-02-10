كاف يختار طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم من جامبيا لإدارة مباراة الزمالك أمام أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويتكون طاقم التحكيم من جاميه لامين حكم ساحة، ويعاونه كل من، عبدالعزيز بوليل جاوا مساعد أول وعمر داربوي مساعد ثاني، والحسن بابوكار باس حكم رابع.

ويضم طاقم المباراة، الجزائري رشيد أوكالي مراقبًا للمباراة، والتونسي مراد الدعمي مراقبًا للحكام.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.