نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن علاج أشر ف قاسم بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، سفر أشرف قاسم نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، إلى المملكة من أجل الخضوع للعلاج.

علاج أشرف قاسم بالسعودية

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بتوجيهات من سمو سيدي ولي العهد السعودي، علاج الكابتن أشرف قاسم في مستشفى الملك التخصصي بشكل عاجل”.

تركي آل الشيخ على فيسبوك

وتعرض أشرف قاسم بوعكة صحية مفاجأة في الساعات الماضية، ليتدخل تركي آل الشيخ بشكل فوري بعد توجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.