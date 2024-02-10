ناشئو التنس وصيف إفريقيا وختام ناجح للبطولة

وقام كل من رئيس منطقة شمال افريقيا للتنس المغربى عزيز العراف والسكرتير العام للاتحاد المصرى للتنس المهندس وليد سامى ومسئول التطوبر والتنمية بالاتحادين الدولى والافريقى للتنس امين بن مخلوف والسكرتير العام المساعد للاتحاد المصرى ومدير البطولة مروى عبد الرحمن وممثلى اتحادات شمال افريقيا ومدير التخطيط والتطوير بالاتحاد المصرى للتنس فرانك كوروا بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات.

محمد يوسف

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