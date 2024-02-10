"على طريقة الأرجنتين" حسن الهيدوس يتسلم الكأس بالبشت الخليجي

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أحمد جودة - القاهرة - حصد المنتخب القطري لقب كأس آسيا وذلك بعد الفوز على حساب المنتخب الأردني في النهائي الذي جمعهم على استاد لوسيل.

حسن الهيدوس يتسلم الكأس بالبشت الخليجي

وتفوق العنابي بثلاثية مقابل هدف، جاءت برعاية أكرم عفيف الذي خطف الأنظار بعد مستوى مميز في البطولة وفي مباراة النهائي.

وتوج المنتخب القطري بالكأس على طريقة تتويج منتخب الأرجنتين وقائدهم ليونيل ميسي، والذي تسلم الكأس مرتديا البشت الخليجي في كأس العالم 2022، ليتوج قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس بالطريقة ذاتها.

ويعد لقب اليوم هو الثاني في تاريخ العنابي بعد حصدها اللقب للمرة الاولى في عام 2019 على حساب اليابان.