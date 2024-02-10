مرموش يسجل هدفًا رائعًا في تعادل فرانكفورت مع باخوم.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، هدفًا رائعًا في تعادل فريقه مع باخوم 1-1، مساء اليوم السبت.

التقى فرانكفورت مع باخوم اليوم، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني “بوندسليجا”.

وشارك مرموش، أساسيًا في لقاء فرانكفورت وباخوم وخرج عند الدقيقة “65” بعد تعرضه للإصابة.

افتتح مرموش، التسجيل لصالح فرانكفورت بهدف رائع بعد تمريرة حاسمة من الجزائري فارس شايبي بالدقيقة “14”.

وتمكن بروشينسكي، من تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل لمصلحة باخوم في الدقيقة “17”.

بهذه النتيجة؛ يتواجد فريق آينتراخت في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، وباخوم يأتي بالمركز الـ14 وفي رصيده 22 نقطة.