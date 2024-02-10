نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الجارحي رئيسًا لبعثة الأهلي إلى الجزائر

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الأول في مجموعته برصيد ٥ نقاط جمعهم من ٣ مباريات، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد ٤ نقاط.