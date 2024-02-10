نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية ضد جنوب إفريقيا بث مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024( مباراة تحديد المركز الثالث) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الكونغو الديموقراطية ضد جنوب إفريقيا بث مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024( مباراة تحديد المركز الثالث)

مواجه إفريقية قوية بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية south africa vs congo DR.. يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية ضد جنوب إفريقيا بث مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024( مباراة تحديد المركز الثالث) .. يلتقي منتخبا الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا اليوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في أبيدجان، ساحل العاج، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديموقراطية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الكونغو الديموقراطية ضد جنوب إفريقيا بث مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024( مباراة تحديد المركز الثالث)

شاهد مباراة الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا في كاس أمم إفريقيا 2024

يسعى كل من المنتخبين إلى تعويض خيبة أملهما في عدم التأهل إلى المباراة النهائية. فخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام المنتخب النيجيري بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مباراة نصف النهائي، بينما واجه منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة قاسية أمام منتخب كوت ديفوار بهدف وحيد.

يتوقع أن تكون المباراة صراعًا قويًا بين المنتخبين، حيث يتمتعان بسجل حافل في البطولة. فمنتخب الكونغو الديمقراطية فاز باللقب مرتين، بينما وصل منتخب جنوب إفريقيا إلى النهائي مرة واحدة.

و تضم صفوف المنتخبين العديد من النجوم البارزين، مثل فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا، وبيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم الجابون، وكيليان مبابي مهاجم فرنسا.

ز ستكون مباراة اليوم بمثابة فرصة للمنتخبين لإظهار قدراتهما وتحقيق فوز معنوي يمنحهم دفعة قوية للمستقبل.

تابعوا معنا جميع أحداث المباراة لحظة بلحظة، ونعدكم بتغطية شاملة لكل ما يدور على أرض الملعب.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا



تُقام مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا اليوم السبت 10 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشرة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الكونغو الديموقراطية ضد جنوب إفريقيا بث مباشر دون تقطيع | كأس أمم إفريقيا 2024( مباراة تحديد المركز الثالث)

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا



تُبث مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا على مجموعة من القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي:

قنوات beIN Sports: تمتلك beIN Sports حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ستُبث المباراة على قنوات beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD 3 وbeIN Sports HD 4.

قنوات TOD TV: يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD TV، وهو منصة البث الرقمي التابعة لـ beIN Sports.

قنوات الأرضية الجزائرية: أعلنت القناة الأرضية الجزائرية عن بثها لمباراة تحديد المركز الثالث بشكل مجاني على القمر الصناعي نايل سات.

ملاحظة: قد تختلف القنوات الناقلة للمباراة حسب البلد الذي تتواجد فيه.

جدول الترددات



قناة beIN Sports HD 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



قناة beIN Sports HD 2:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة beIN Sports HD 3:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة beIN Sports HD 4:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تطبيق TOD TV:

يمكن تحميل تطبيق TOD TV من خلال متجر التطبيقات على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

يجب عليك إنشاء حساب على TOD TV قبل مشاهدة المباراة.

تتوفر اشتراكات مختلفة لـ TOD TV، اختر الاشتراك الذي يناسبك.

القناة الأرضية الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11257

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ملاحظة: قد تختلف الترددات حسب البلد الذي تتواجد فيه.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية