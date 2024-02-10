انت الأن تتابع خبر النشامى يتوج بالمركز الثاني وقطر تظفر بكأس آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت على ستاد لوسيل في قطر السبت المباراة النهائية لكأس آسيا التي جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى" بنظيره القطري "العنابيّ"، بفوز العنابيّ على المنتخب الوطنيّ بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحدٍ، بعد مباراة مثيرة استبسل فيها لعبو المنتخب الوطنيّ محاولين إحراز التقدم. وبهذا تتوّج قطر للمرة الثانية في تاريخها بكأس آسيا، فيما يتوّج المنتخب الوطنيّ "النشامى" بالمركز الثاني.

وكان تقدم المنتخب القطري في الدقيقة 22 عبر ركلة جزاء نفذها أكرم عفيف، فيما سجل المنتخب الوطنيّ في الدقيقة 65 هدف التعادل في مرمى قطر عبر يزن النعليمات، ليعاود المنتخب القطري في الدقيقة 73 تسجيل هدف التقدم عبر ركلة جزاء نفذها أيضًا أكرم عفيف، كما سجل أكرم عفيف الهدف الثالث في الدقيقة 90 +4 بركلة جزاء كذلك.

وكان المنتخب الوطني بدأ البطولة بالفوز على ماليزيا 4-0 ثم التعادل مع كوريا الجنوبية 2-2 قبل أن يخسر أمام البحرين 0-1 ليحل في المركز الثالث في المجموعة الخامسة ويتأهل للدور الثاني حيث فاز على العراق 3-2 ثم على طاجكستان 1-0 في دور الثمانية والفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في الدور قبل النهائي ليتأهل إلى المباراة النهائية ويخسر أمام قطر.