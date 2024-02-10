انت الأن تتابع خبر هذا ما قاله المدرب عموتة عقب نهاية المباراة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقب فوز المنتخب القطري على المنتخب الأردني ب3 أهداف لهدف واحد، حصدها العنابي من 3 ضربات جزاء، شكر مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة كل من ساند النشامى في مسيرته ببطولة كأس آسيا.

وقال عموتة خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن توقيت الهدف الثاني القطري صعب المهمة على النشامى.

الجدير بالذكر ان اللاعب أكرم عفيف، سجل أهداف المنتخب القطري من 3 ركلات جزاء في الدقيقتين 22 و73، وفي الوقت بدل الضائع، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 67.

وبهذا الفوز نجح المنتخب القطري بالحفاظ على لقبه للمرة الثانية على التوالي.

وكان منتخب النشامى قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي، فيما نجح العنابي القطري في تجاوز منتخب إيران بثلاثة أهداف لهدفين.