انت الأن تتابع خبر نيمار يخون الهلال السعودي.. بيتفاوض مع نادي برازيلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - على الرغم من أنه مازال في مرحلة النقاهة من الإصابة، دخل النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، في مفاوضات مع نادي سانتوس البرازيلي للعودة من جددي لصفوفه.
- شبكة “فوكس سبورتس” الأمريكية، كشفت أن نيمار جونيور، قد دخل في محادثات سرية من أجل العودة إلى فريقه السابق سانتوس البرازيلي.
نيمار يخون الهلال السعودي
- وحسب الشبكة الأمريكية، فأن نيمار قد بدأ في الحديث إلى بعض الأشخاص داخل الفريق البرازيلي، حيث باتت عودته إلى الهلال السعودي مشكوكًا بأمرها.
- وكان النجم البرازيلي قد انضم مطلع الصيف الماضي إلى فريق الهلال، مقابل أكثر من 90 مليون يورو، لكنه تعرض للإصابة مع منتخب بلاده بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وذلك بعد خمس مباريات فقط خاضها بقميص الهلال، ليغيب لأكثر من 8 أشهر، لذلك من المتوقع أن يعود في مطلع الموسم الكروي الجديد.
- إدارة نادي الهلال، قامت برفع اسم نيمار مؤقتًا من قائمة الفريق، مع توقيع عقد جديد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط، يبدأ في يوليو 2024، وحتى صيف 2025.
مفاجأة بخصوص تعاقد الهلال مع نيمار
- وكان الإعلامي الرياضي بسام الدخيل، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة انتقال الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.
- وقال الدخيل خلال تصريحات مع برنامج “دورينا غير”: “نيمار تم فرضه على نادي الهلال من لجنة الاستقطابات.. الإدارة الهلالية لم تكن تريده
- وأضاف الدخيل، أن هناك لجنة مختصه في الهلال، تقوم باختيار اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم؛ حيث قامت بتجهيز تقارير خاصة عن الساحر البرازيلي، قبل ضمه ، لكن هذه التقارير أوضحت أن نيمار لم يلعب سوى 46% فقط من المباريات مع باريس سان جيرمان؛ لذلك لم تكن الإدارة الهلالية، تريد ضمه من الأساس.