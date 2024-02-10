انت الأن تتابع خبر نيمار يخون الهلال السعودي.. بيتفاوض مع نادي برازيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على الرغم من أنه مازال في مرحلة النقاهة من الإصابة، دخل النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، في مفاوضات مع نادي سانتوس البرازيلي للعودة من جددي لصفوفه.

شبكة “فوكس سبورتس” الأمريكية، كشفت أن نيمار جونيور، قد دخل في محادثات سرية من أجل العودة إلى فريقه السابق سانتوس البرازيلي.

نيمار يخون الهلال السعودي

وحسب الشبكة الأمريكية، فأن نيمار قد بدأ في الحديث إلى بعض الأشخاص داخل الفريق البرازيلي، حيث باتت عودته إلى الهلال السعودي مشكوكًا بأمرها.

وكان النجم البرازيلي قد انضم مطلع الصيف الماضي إلى فريق الهلال، مقابل أكثر من 90 مليون يورو، لكنه تعرض للإصابة مع منتخب بلاده بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وذلك بعد خمس مباريات فقط خاضها بقميص الهلال، ليغيب لأكثر من 8 أشهر، لذلك من المتوقع أن يعود في مطلع الموسم الكروي الجديد.

إدارة نادي الهلال، قامت برفع اسم نيمار مؤقتًا من قائمة الفريق، مع توقيع عقد جديد معه لمدة موسم رياضي واحد فقط، يبدأ في يوليو 2024، وحتى صيف 2025.

مفاجأة بخصوص تعاقد الهلال مع نيمار