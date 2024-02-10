نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد اكتساح روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه روما بنتيجة 4-2، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف إنتر ميلان عن طريق؛ أتشيربي وتورام وتاسيندي وباستوني بالدقائق 17 و49 و56 و93.

وسجل جيانلوكا مانشيني وستيفان الشعراوي ثنائية روما في مرمى إنتر ميلان بالدقيقتين 28 و44.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يتواجد روما بالمركز الخامس وفي رصيده 38 نقطة.