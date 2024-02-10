نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسحق جيرونا برباعية وينفرد بصدارة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا كبيرًا أمام نظيره جيرونا برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

ويحتل ريال مدريد بعد هذا الفوز صدارة الليجا برصيد 61 نقطة، بعد الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق جيرونا وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

سجل فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى زميله فينيسيوس الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح الميرنجي في الدقيقة 35، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور إلى زميله بيلينجهام الذي راوغ الحارس وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح الملكي في الدقيقة 54، بعد أن راوغ فينيسيوس جونيور المدافع وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير الكرة، تصدى لها الحارس ليتابعها بيلينجهام بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتمكن رودريجو سيلفا من تسجيل الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 61، بعد أن نجح فينيسيوس جونيور في قطع الكرة لتصل إلى زميله رودريجو الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر خوسيلو ماتو ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، تحصل عليها أردا جولر.