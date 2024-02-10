نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم السبت 10- 2- 2024 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل، أحداث مباراة ريال مدريد وجيرونا بفوز الميرنجي بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

افتتح فينيسيوس جونيور أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي إلى زميله فينيسيوس الذي سدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني لصالح الميرنجي في الدقيقة 35، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور إلى زميله بيلينجهام الذي راوغ الحارس وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وعزز نفس اللاعب التقدم بالهدف الثالث لصالح الملكي في الدقيقة 54، بعد أن راوغ فينيسيوس جونيور المدافع وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم سدد الأخير الكرة، تصدى لها الحارس ليتابعها بيلينجهام بتسديدة أخرى، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل رودريجو سيلفا الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 61، بعد أن نجح فينيسيوس جونيور في قطع الكرة لتصل إلى زميله رودريجو الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.