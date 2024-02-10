نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاحتفالات متواصلة" حافلة مفتوحة تخرج من استاد لوسيل (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب القطري باللقب الآسيوي، وذلك بعد الفوز على حساب الأردن بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهم.

وواصل المنتخب القطري احتفالاته، بعد الخروج من ملعب لوسيل بحافلة مفتوحة، لتجوب الشوارع القطرية احتفالا مع الجماهير.

وظهرت السعادة على وجوه الجماهير القطرية التي أطلقت الصافرات احتفالا بفوز منتخبها وأدائه في ملعب المباراة.

أكرم عفيف نجم قطر الذهبي وسبب الاحتفالات

وخطف الأنظار أكرم عفيف نجم المنتخب القطري، بعد تسجيله هاتريك الفوز اليوم من ثلاث ركلات جزاء.

وواصل الأرقام القياسية الذي ارتقى لصدارة الهدافين بثمان أهداف خلال النسخة الحالية، ليكسر رقم زميله المعز بن علي.

وساهم في النسختين 2019، والنسخة الحالية برصيد 11 هدف في 14 مباراة.

‏وأصبح أكرم عفيف أ كثر لاعب يساهم في الأدوار الاقصائية في كأس أمم آسيا تاريخيًا

‏واحتل أكرم عفيف المركز الرابع في قائمة هدافين في أمم اسيا برصيد 9 بالتساوي مع الإماراتي علي مبخوت - الياباني ناوهيرو تاكاهارا - الإيراني سردار أزمون.