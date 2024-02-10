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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام جيرونا مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الليجا.

وتمكنت كتيبة كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل، سجل أهداف الملكي كل من فينيسيوس جونيور "هدف"، جود بيلينجهام "هدفين"، رودريجو سيلفا "هدف" في الدقائق 6 و35 و54 و61.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، ويأتي فريق جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

ريال مدريد: 61 نقطة

2- جيرونا: 56 نقطة

3- برشلونة: 50 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 48 نقطة

5- أتلتيك بيلباو: 45 نقطة

6- ريال بيتيس: 38 نقطة

7- ريال سوسيداد: 37 نقطة

8- فالنسيا: 35 نقطة

9- لاس بالماس: 32 نقطة

10- خيتافي: 30 نقطة

11- أوساسونا: 29 نقطة

12- ألافيس: 27 نقطة

13- فياريال: 25 نقطة

14- رايو فاليكانو: 24 نقطة

15- إشبيلية: 20 نقطة

16- سيلتا فيجو: 20 نقطة

17- مايوركا: 20 نقطة

18- قادش: 17 نقطة

19- غرناطة: 12 نقطة

20- ألميريا: 6 نقاط