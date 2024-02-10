نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ثنائي الأهلي وأحدهم خارج بعثة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض كل من المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتونسي محمد الضاوي كريستو، للإصابة خلال المباراة الودية التي أقيمت بين لاعبي الفريق.

إصابة ديانج وكريستو

وخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مباراة ودية بين لاعبي الفريقين، وشهدت تواجد طاقم حكام من الدرجة الأولى، للوقوف على مستوى اللاعبين.

واشتكى اليو ديانج من الإصابة كدمة في الركبة، وتم إسعافه من قبل الجهاز الطبي، ولكن فضل الجهاز الفني عدم استكمال المباراة خشية من تفاقم الإصابة، على أن يكون جاهز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

بينما اشتكى كريستو من شد خفيف في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع للأشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب، ولكن فرصة سفره للجزائر ستكون صعبة.

وشهدت المباراة، مشاركة محمود الزنفلي حارس المرمى الجديد لأول مرة، بينما شهدت المباراة الظهور الأول للمغربي رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة وبات جاهزًا لرحلة الجزائر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.