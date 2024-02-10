نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل محبو مشاهدة الميرنجي عن موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز الكبير أمام جيرونا بنتيجة 4-0 في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي بموسمه الجاري 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز أمام جيرونا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل 13-2-2024 على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ولايبزيج يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.