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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

منافسة إفريقية قوية بين south Africa Vs Congo اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، في إطار رحلتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، تتصدر مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية عناوين الاهتمام، يتنافس المنتخبان على المركز الثالث في هذا اللقاء الحاسم الذي سيُقام في ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي.

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بعد مسارين مليئين بالتحديات والإثارة، يسعى كل منتخب إلى إثبات نفسه وتوديع البطولة بشكل لائق. يترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المباراة بشغف، حيث يتطلعون إلى رؤية الأداء البارز واللحظات المثيرة التي ستشكل جوهر هذا الصراع الكروي الحماسي.

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

يلتقى المنتخب الجنوب أفريقي الأول نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة 2023.

ويحتضن ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي المباراة بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023، في إطار مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في البطولة القارية.

كان خسر منتخب جنوب إفريقيا في الدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا ضد منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والاشواط الإضافية من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

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فيما على الجانب الآخر، خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أمام صاحب الأرض كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة في مباراة الدور النصف النهائي بهدف نظيف.

متى موعد مباراة جنوب إفريقيا والكونغو في كأس أمم إفريقيا؟

من المقرر أن تقام مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية اليوم السبت 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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تشكيل مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية المتوقع في كأس أمم إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا:-

حراسة المرمي: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مافوسا موديبا – ماثوبي مفالا – غوميليمو كيكانا – خوليسو موداو.

خط الوسط: بيرسي تاو – سفيفيلو سيثولي – تيبوهو موكوينا – دهاتيلو مورينا.

خط الهجوم: ثيمبا زواني – إيفيدينس ماكغوبا.

تشكيل الكونغو الديمقراطية:-

حراسة المرمي: مباسي نزاو.

خط الدفاع: أرثر ماسواكو – ديلان باتوبينسيكا – شانسيل مبيمبا – جيدون كالولو.

خط الوسط: صامويل ماوتوسامي – تشارليز بيكل _ يوان ويسا.

خط الهجوم: فيستون مايلي _ جايل كاكوتا – سيلاس كاتومبا.

مشوار منتخب جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا 2023

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى الدور نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا 2024، حيث حقق فوزًا مثيرًا على منتخب الرأس الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

في مرحلة المجموعات، تصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وتأهل للدور التالي بفارق نقطة عن منتخب المالي.

وفي دور الستة عشر، قدم منتخب جنوب إفريقيا أداءً مميزًا، حيث فاز على المنتخب المغربي بثنائية نظيفة، ليتأهل بثقة إلى ربع النهائي ويحقق الفوز على الرأس الأخضر، مما جعله يضرب موعدًا في نصف النهائي مع منتخب نيجيريا.

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من ناحية أخرى، نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في البلوغ إلى الدور قبل النهائي بعد فوز استثنائي على منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف. سيواجهون كوت ديفوار في مباراة قوية، ويعد هذا التأهل إلى قبل النهائي هو الخامس في تاريخه.

حكم مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

تم استبدال لجنة حكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للحكم المغربي رضوان جيد في مباراة جنوب إفريقيا والكونغو، وتم تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تسيما بدلًا منه، بعدما احتج الأول على تعيينه في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، رغبه في تعيينه لمباراة النهائي بدلًا من دحان بيده.

تاريخ مواجهات جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية

تمت مواجهة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية خمس مرات حتى الآن، حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما انتهت مرة واحدة بالهزيمة. سجل المنتخب الجنوب أفريقي في تلك المواجهات 6 أهداف، بينما سجلت الكونغو الديمقراطية 4 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1.