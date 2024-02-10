سوسييداد يسقط أمام أوساسونا

سوسييداد يسقط أمام أوساسونافاز أوساسونا على مضيفه ريال سوسييداد، بنتيجة 1-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني"الليغا".

سجل هدف المباراة الوحيد للضيوف اللاعب الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقة الـ49 لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

ورفع أوساسونا رصيده بهذا الانتصار إلى 29 نقطة في المركز الـ11، وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند النقطة الـ37 في المركز الـ7.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الـ24 من "الليغا" تعادل فياريال مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 1-1.

افتتح ديبوريتفو ألافيس التسجيل في الدقيقة الـ25 بواسطة سامو أوموروديون، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة الـ42 بهدف خورخي كوينكا.

وبات رصيد فياريال بهذا التعادل 25 نقطة في المركز الـ13، وحل ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة.