ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز صدارته لليغا
عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ملاحقه جيرونا 4 -صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من "الليغا".
تقدم الريال في الدقيقة السادسة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف جود بيلنغهام الهدف الثاني في الدقيقة 35.
وفي الدقيقة 54 سجل بيلنغهام الهدف الثاني له والثالث للريال، فيما اختتم رودريغو رباعية الريال في الدقيقة 61.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز صدارته لليغا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.