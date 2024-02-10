ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز صدارته لليغا

ريال مدريد يكتسح جيرونا ويعزز صدارته لليغاعزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ملاحقه جيرونا 4 -صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من "الليغا".

تقدم الريال في الدقيقة السادسة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يضيف جود بيلنغهام الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 54 سجل بيلنغهام الهدف الثاني له والثالث للريال، فيما اختتم رودريغو رباعية الريال في الدقيقة 61.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.