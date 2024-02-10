نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم تُخمة النجوم.. 5 مطبات تنتظر جوميز في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جمهور الزمالك بشغف كبير الظهور الرسمي الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض أمام الإسماعيلي بدوري نايل.

الظهور الأول لجوميز مع الزمالك

ويقود المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الظهور الرسمي الأول له مع الفارس الأبيض خلال مواجهة الإسماعيلي المرتقبة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة دوري نايل نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل مساء يوم 19 من شهر فبراير الجاري على أرضية ملعب الدراويش.

تحديات تنتظر جوميز مع الزمالك

وينتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عدد من التحديات خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاسيّما وأن المجلس الأبيض دعم صفوف الفريق بـ11 صفقة خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية أبرز المطبات التي تنتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك؛ لقيادة الفريق نحو تحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

إصابة الونش

تلقى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خبر صادم بعد تأكد إصابة محمود حمدي الونش المدافع الأساسي للفريق الأبيض بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

بلا شك إصابة الونش ستحدث آثر سلبي على دفاعات الفريق الأبيض لاسيّما وأن اللاعب كان من أهم العناصر الأساسية لفريق الزمالك خلال الفترات الأخيرة.

ويسعى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتعويض غياب محمود حمدي الونش بسرعة إدخال المدافع الفلسطيني ياسر حمد في أجواء الفريق الأبيض، وكذلك مدى قدرة المدرب الجديد في إستعادة مستوى الثنائي محمود علاء وحسام عبد المجيد.

توخمة النجوم

ويعد تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية سلاح ذو حدين أحدهما سلبي والآخر إيجابي.

ويتمثل السلاح الإيجابي في وفرة أكثر من لاعب مميز في كافة المراكز وخلق تنوع في الاختيارات الفنية بمختلف المباريات، خاصة وأن فريق الزمالك ينتظره منافسة قوية في بطولتي دوري نايل ونهائي كأس مصر أمام الأهلي، بالإضافة إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أما السلاح السلبي فيكمن في كيفية الوصول للقوام الأساسي لفريق الزمالك وتحديد العناصر الأساسية والبديلة في كافة المراكز.

ويمتلك فريق الزمالك -على سبيل المثال- في مركز صانع الألعاب كلا من "عبد الله السعيد - ناصر ماهر - أحمد حمدي - يوسف أوباما" فمن يكون أساسيًا ومن البديل الثاني والثالث والرابع؟

تغيير طريقة اللعب المُعتادة

اعتاد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترات الأخيرة مع المدرب البرتغالي جورفالدو فيريرا والمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وكذلك معتمد جمال على اللعب بطريقة "4-3-3" وكذلك طريقة "3-5-2" مع أوسوريو.

ويفضل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز طريقة "4-2-3-1" والتي تعتمد بشكل أساسي على مركز صانع الألعاب وبالتالي سيكون هناك أسلوبا فنيا جديدا لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويعد التحدي الأبرز للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز هو مدى تأقلم لاعبي الزمالك على أسلوب المدرب الجديد ومدى صلادة دفاعات الفريق الأبيض والفعالية الهجومية.

بديل فتوح صداع مُزمن في الزمالك

الأخبار السيئة لا تأتي فرادى عند المدرب البرتغالي جوزيه جوميز فإصابة محمود حمدي الونش سبقها إصابة للظهير الأيسر الأساسي أحمد فتوح مع منتخب مصر.

ويعاني أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي لفريق الزمالك من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المنتظر عودة أحمد فتوح لتدريبات الزمالك الجماعية خلال 20 يوم حيث ينفذ اللاعب حاليا تدريبات تأهيلية؛ للعودة لمباريات الفارس الأبيض.

غياب أحمد فتوح مع بيع عبد الله جمعة وإعارة حاتم سكر للإسماعيلي في الميركاتو الشتوي الأخير، جعل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لا يمتلك سوى محمد عبد الشافي فقط في مركز الظهير الأيسر.

وينتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز تحديدا من نوع خاص بإعداد ظهير أيسر ليكون بديلا لمحمد عبد الشافي والأقرب السنغالي إبراهيما نداي.

استعادة أمل الدوري

ويقود المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليًا وهو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 11 نقطة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل قدوم جوزيه جوميز ثمانية مباريات بالدوري المصري فاز الأبيض في ثلاثة مباريات وتعادل في اثنتين وتلقى الفريق الهزيمة في ثلاثة مناسبات.

ويحمل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على عاتقه طموحات جماهير الزمالك بتحقيق نتائج إيجابية تعيد الفريق للمربع الذهبي ومن ثم المنافسة على اللقب المحلي.

تحديات كثيرة على موعد منتظر مع جوزيه جوميز في الزمالك، فهل يحقق طموحات جماهير القلعة البيضاء أم ننتظر مزيدا من الوقت للحكم على المدرب البرتغالي؟