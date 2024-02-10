نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهور ريال مدريد يفاجئ تشافي بتصرف غريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب جمهور ريال مدريد، خلال مواجهة جيرونا اليوم، بقاء تشافي هيرنانديز على رأس الدفة الفنية للغريم التقليدي برشلونة.

فاز ريال مدريد على جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

جمهور ريال مدريد يهتف لـ بقاء تشافي في برشلونة

هتف جمهور ريال مدريد، مطالبًا ببقاء تشافي مع برشلونة وذلك عقب تسجيل فريقهم للهدف الرابع في مرمى جيرونا.

ويرى جمهور النادي الملكي، أن طريقة تشافي هذا الموسم تسببت في تراجع مستوى برشلونة وابتعاده عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، بينما برشلونة في المركز الثالث بـ50 نقطة.