نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يكشف عن أصعب بطولة مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جمع نجوم القارة السمراء السابقين الفائزين بلقب كأس أمم إفريقيا على مر التاريخ.

وعبر حسام حسن عن فخره بأنه وُلد في بلد كبيرة مثل مصر، صاحبة الألقاب السبعة على مدار تاريخها في البطولة.

حسام حسن: محظوظ بالمشاركة في كأس إفريقيا 7 مرات.. و98 الأصعب

كما أشار إلى، أنه كان محظوظًا بالمشاركة في سبع مرات في كأس الأمم، وتتويجه بثلاثة ألقاب من بينها وهي 1986 و1998 و2006.

وأضاف حسام حسن أنه عاصر أجيالًا عديدة وشارك في بطولة الأمم الإفريقية وهو على مشارف الأربعين من عمره في بطولة 2006.

وأشار عميد لاعبي العالم السابق إلى أن لقب نسخة 1998 كان الأصعب في تاريخ منتخب مصر لأن الراحل محمود الجوهري مدرب الفراعنة وقتها كون جيلًا جديدًا لا يملك سوى اثنين من عناصر الخبرة، هو وهاني رمزي.

وأوضح أن الجميع داخل مصر كان يعلم وقتها أن المنتخب سيعود سريعًا من بوركينا فاسو ولن ينافس على اللقب، وأن المنتخب المصري واجه منافسين أقوياء وآخرهم منتخب جنوب إفريقيا الذي كان حاملا للقب ويملك جيلا عظيما و"في رأيي نسخة 1998 أصعب من نسخة 2006 وقدمت خلالها أفضل مستوياتي".

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الكرة الأفريقية تستحق الأفضل لإنه ا تمتلك مواهب كبيرة على مدار تاريخها.