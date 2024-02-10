نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اللقب يقترب".. باير ليفركوزن يقهر بايرن ميونخ بثلاثية وينفرد بصدارة ترتيب الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفرد باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني بعد تغلبه على بايرن ميونخ بنتيجة 3-0 في مباراة أُقيمت على ملعب "باي أرينا" ضمن الجولة الـ21 من البطولة.

مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ

تمكن جوسيب ستانيشيتش من تسجيل هدف الافتتاح لباير ليفركوزن في الدقيقة 18، وأضاف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 90+5 سجل جيريمي فريمبونج الهدف الثالث للفريق.

تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، لم يتلقَ باير ليفركوزن أي هزيمة هذا الموسم، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 4.

من ناحية أخرى، تعد هذه الهزيمة الثالثة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث فاز في 16 وتعادل في مبارتين.

وبهذا الفوز، يتقدم باير ليفركوزن بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ في صدارة الترتيب برصيد 55 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 50 نقطة.