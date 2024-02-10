نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيوتشر يحدد موعد سفره إلى جنوب إفريقيا لملاقاة سوبر سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لنادي مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى، السفر إلي جنوب إفريقيا يوم 21 فبراير استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية.

فيوتشر يغادر إلى جنوب إفريقيا في 21 فبراير

يأتي ذلك من أجل التأقلم على الأجواء في جنوب إفريقيا مبكرًا قبل مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي، يوم 25 فبراير.

بينما واصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

يذكر أن نادي مودرن فيوتشر يحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الجونة.

موعد مباراه مودرن فيوتشر القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد غزل المحلة.