نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يصدم مبابي ويتغنى بـ فينيسيوس ويقارن بين بيلينجهام وزيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لاعبه البرازيلي جونيور فينينسيوس في صدارة قائمة أفضل لاعبي العالم ويليه الإنجليزي جود بيلينجهام متجاهلًا الفرنسي كيليان مبابي؛ الذي يرتبط دائمًا بالقدوم إلى النادي الملكي.

وفاز ريال مدريد على نظيره جيرونا وصيف الدروي الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

أنشيلوتي: بيلينجهام يذكرني بـ زيدان

قال أنشيلوتي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “أفضل لاعب في العالم هو فينيسيوس والثاني بيلينجهام والثالث ورودريجو وبعده كروس ثم فالفيردي وكامافينجا”.

ورفض أنشيلوتي، وضع اسم مبابي نجم باريس سان جيرمان، ضمن اختياراته معللًا ذلك بأنه لاعب في فريق آخر.

وأضاف مدرب ريال مدريد خلال تصريحاته: “بيلينجهام يذكرني بـ زين الدين زيدان، الذي كان يتمتع بجودة فنية أعلى ولكن بيلينجهام لديه أشياء لا يمتلكها سوى عدد قليل جدًا من اللاعبين”.

وواصل أنشيلوتي: “هذا الفريق يكون أفضل عندما تكون المهمة أكثر صعوبة”.

ويحتل فريق ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني.