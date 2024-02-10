نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إصابة ثنائي الأهلي 5 مطبات تنتظر جوميز في الزمالك.. تصريحات حسام حسن وتفاصيل إصابة هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 10-2-2024 في السطور التالية:

إصابة ثنائي الأهلي وأحدهم خارج بعثة شباب بلوزداد

أليو ديانج

تعرض كل من المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والتونسي محمد الضاوي كريستو، للإصابة خلال المباراة الودية التي أقيمت بين لاعبي الفريق.

وخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني، مباراة ودية بين لاعبي الفريقين، وشهدت تواجد طاقم حكام من الدرجة الأولى، للوقوف على مستوى اللاعبين.

واشتكى اليو ديانج من الإصابة كدمة في الركبة، وتم إسعافه من قبل الجهاز الطبي، ولكن فضل الجهاز الفني عدم استكمال المباراة خشية من تفاقم الإصابة، على أن يكون جاهز لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

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حسام حسن يكشف عن أصعب بطولة مع منتخب مصر

حسام حسن

تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جمع نجوم القارة السمراء السابقين الفائزين بلقب كأس أمم إفريقيا على مر التاريخ.

وعبر حسام حسن عن فخره بأنه وُلد في بلد كبيرة مثل مصر، صاحبة الألقاب السبعة على مدار تاريخها في البطولة.

كما أشار إلى، أنه كان محظوظًا بالمشاركة في سبع مرات في كأس الأمم، وتتويجه بثلاثة ألقاب من بينها وهي 1986 و1998 و2006.

وأضاف حسام حسن أنه عاصر أجيالًا عديدة وشارك في بطولة الأمم الإفريقية وهو على مشارف الأربعين من عمره في بطولة 2006.

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5 مطبات تنتظر جوميز في الزمالك

جوزيه جوميز

يترقب جمهور الزمالك بشغف كبير الظهور الرسمي الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض أمام الإسماعيلي بدوري نايل.

ويقود المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الظهور الرسمي الأول له مع الفارس الأبيض خلال مواجهة الإسماعيلي المرتقبة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة دوري نايل نسخة 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل مساء يوم 19 من شهر فبراير الجاري على أرضية ملعب الدراويش.

وينتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عدد من التحديات خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاسيّما وأن المجلس الأبيض دعم صفوف الفريق بـ11 صفقة خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية أبرز المطبات التي تنتظر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مع الزمالك؛ لقيادة الفريق نحو تحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

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هالاند يكشف تفاصيل إصابته المرعبة مع مانشستر سيتي

إيرلينج هالاند

تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي منعته من المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز على نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل النرويجي إيرلينج هالاند هدفي اللقاء.

وقال إيرلينج هالاند في تصريحات له عقب المباراة: "هذا الأمر كان مرعبًا بالنسبة لي، وشئ سيئ للغاية، لكنها تجعلك تشعر بالتقدير عند خوض التدريبات مع الفريق كل يوم وتجعل عقلك يفكر بطريقة مختلفة قليلًا، ولكنني افتقدت التنافس والتوتر قبل المباريات. الآن بعد أن عدت إلى المشاركة في المباريات، أصبحت ممتن لعملي كثيرًا، لأنني خضت تجربة الامتناع عن هذا الأمر".

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جمهور ريال مدريد يفاجئ تشافي

تشافي هيرنانديز

طلب جمهور ريال مدريد، خلال مواجهة جيرونا اليوم، بقاء تشافي هيرنانديز على رأس الدفة الفنية للغريم التقليدي برشلونة.

فاز ريال مدريد على جيرونا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

هتف جمهور ريال مدريد، مطالبًا ببقاء تشافي مع برشلونة وذلك عقب تسجيل فريقهم للهدف الرابع في مرمى جيرونا.