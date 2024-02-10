أكرم عفيف يوضح سر احتفاله المثير للجدل في نهائي كأس آسيا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح أكرم عفيف نجم منتخب قطر، سر احتفاله المثير للجدل أمام الأردن في لقاء نهائي كأس آسيا، الذي أقيم اليوم السبت.

وقع أكرم عفيف، على “هاتريك” تاريخي من علامة الجزاء، ليقود منتخب قطر للفوز على الأردن (3-1) وحصد لقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

أكرم عفيف: الـ S أول حرف من اسم زوجتي

جذب أكرم عفيف، الأنظار بعد احتفاله بالهدف الأول بعدما أخرج بطاقة من جواربه تحمل صورته وعلى الجانب الآخر يظهر حرف “S”، وكأنها خدعة بصرية.

وبسؤاله عقب نهاية اللقاء عن سر احتفاله، رد عفيف قائلًا أن الـ “S” يرمز إلى أول حرف من اسم زوجته.

وتوج منتخب قطر، بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز، بلقب كأس آسيا للمرة الثانية تواليًا بعد نسخة 2019.