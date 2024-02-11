نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل الروسونيري الذي سيدخل مواجهة القمة أمام نابولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي

يلتقى الروسونيري مع ضيفه نابولي، مساء، غدًا، الأحد الموافق 11 فبراير 2024 على ملعب "سان سيرو" معقل ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام نابولي

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – بن ناصر – لوفتش تشيك

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 49، بينما يتواجد نابولي في المرتبة السابعة برصيد 35 نقطة.