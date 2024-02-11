نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يعلق على اقتراب انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، رأيه في انضمام الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى صفوف “الميرينجي”.

وتشير تقارير إعلامية إلى إمكانية انتقال كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

رودريجو: أريد اللعب بجوار مبابي في ريال مدريد

قال رودريجو عند سؤاله عن مبابي، عقب نهاية مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم السبت: “إذا جاء كيليان مبابي، فسوف يساعدنا. إنه واحد من الأفضل في العالم”.

وأضاف نجم ريال مدريد: “أريد اللعب مع أفضل اللاعبين بالطبع، لكن لا يمكنني قول المزيد حول هذا الموضوع”.

وسجل رودريجو، هدفًا في ليلة فوز ريال مدريد على جيرونا بـ4-0، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.

وحول المباراة، قال رودريجو: “لقد كانت مباراة أساسية بالنسبة لنا، وقد أخبرني أنشيلوتي بأنني أدافع بشكلٍ سيء وسيقوم بإخراجي، لقد وضع القليل من الضغط علي ولكن في النهاية تمكنت من التسجيل”.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة من 24 جولة.