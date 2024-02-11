نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها ساحل العاج.

موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار

يلتقى المنتخب النيجيري مع ساحل العاج، مساء، غدًا، الأحد الموافق 11 فبراير 2024 على ملعب "الحسن واتارا"، في المباراة التي ستجمع النسور والأفيال بنهائي كأس الأم الإفريقية، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام نيجيريا

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه – أوديلون كوسونو – إيفان نديكا – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري – فرانك كيسي – سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي – ماكس جراديل – نيكولاس بيبي.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا – وليام تروست إيكونج – سيمي أجاي – كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي – أليكس أيوبي – فرانك أونيكا.

خط الهجوم: سيمون موسيس – أديمولا لوكمان – فيكتور أوسيمين.

وتنقل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، وخصصت الشبكة البنفسجية قناة " قناة beIN AFCON 1" لنقل اللقاء النهائي بين نيجيريا وكوت ديفوار.